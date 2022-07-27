«Чеченська і афганська – ясельки» – рашист порівнює нинішню війну з попередніми (аудіо)

Чоловік розповідає дружині про своє негативне ставлення до російської влади і військового командування. Приводить приклад перебування на фронті чеченського батальйону «Восток»: «Приїхали, отримали пи… (прочуханки) і поїхали. Все. Тиждень».

Дружина розповідає останні новини:

«Ростовську частину розгромили. Там практично нічого не залишилось. І зараз туди набір дуже великий. Всіх підряд беруть. Контракт всім намагаються підписати. Тому що практично розгромили всю частину».

Чоловік підсумовує: «Тут взагалі пи… (суцільний жах), я тобі кажу. Чеченська і афганська (війни) – ясельки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України