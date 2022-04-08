Чехія відправила в Україну танки, ракетні установки та артилерію

Чеська Республіка поставила в Україну танки, реактивні системи залпового вогню, гаубиці та бойові машини піхоти в рамках військових поставок, вартість яких досягла сотень мільйонів доларів і триватиме.

Про це повідомили Reuters два джерела у Міністерстві оборони Чехії, передає УНН.

Джерела в обороні підтвердили Reuters партію з п’яти танків Т-72 та п’яти бойових машин піхоти БВП-1 або БМП-1, які були помічені у залізничних вагонах на фотографіях у Твіттері та відеозаписах цього тижня, але це були не перші поставки важкої техніки і обладнання.

«Протягом кількох тижнів ми поставляємо важку наземну техніку — я говорю це загалом, але з визначення ясно, що це танки, бойові машини піхоти, гаубиці та реактивні системи залпового вогню», — сказав високопосадовець Міноборони.

«Те, що пішло з Чехії, обчислюється сотнями мільйонів доларів».

Джерела Reuters відмовилися повідомити кількість поставленої зброї.

Високопоставлений представник Міністерства оборони сказав, що чехи також постачають низку зенітних озброєнь.

Фінансування також надходить у вигляді «подарунків» від чеського уряду: армійське спорядження та боєприпаси на суму понад 44,51 мільйона доларів на сьогодні.

Чехія також веде переговори з Україною щодо ремонту пошкодженої української техніки. За словами джерела, наразі проводяться консультації з чеськими ремонтними компаніями щодо їхніх можливостей.

Україна неодноразово закликала Захід терміново поставити більше озброєнь, особливо важкої техніки, оскільки російські сили перегруповуються на сході для нового наступу після виходу з Києва та інших регіонів.

Чехія – колишній радянський сателіт у складі тодішньої Чехословаччини – зберігає запасне обладнання, знайоме українським збройним силам, а також оборонну промисловість, орієнтовану на модернізацію та торгівлю такою зброєю. Вона була однією з найактивніших країн ЄС, які підтримали Україну.