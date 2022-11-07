Чекали дев’ять місяців: Туреччина не пустила кораблі Тихоокеанського флоту РФ для обстрілів України

Кораблі не отримали дозвіл на перетин Босфору і повертаються на базу у Владивостоці.

Російські кораблі Тихоокеанського флоту повертаються на Далекий Схід. Вони з лютого чекали дозволу від Туреччини, щоб перетнути Босфор та увійти в Чорне море, але Анкара дозволу не надала.

За словами керівника моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, ракетний крейсер РФ “Варяг” та великий протичовновий корабель “Адмірал Трибуц” 6 листопада рухалися через Сінгапурську протоку до місця базування у Владивосток.

При цьому зазначено, що в Середземному морі судна перебували з 2 лютого. Їх завданням було зайти в Чорне море для обстрілів України.

“Бачите літери “Z” та “V” на трубах? Це, як в старому анекдоті: “Не знадобилося”… І все через Туреччину з її протоками. А очікували 9 місяців…. Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли”, – йдеться в повідомленні. // УНІАН