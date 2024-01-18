У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України за участі 23 країн

Метою є допомогти України мати в короткостроковій та довгостроковій перспективі артилерійські сили, адаптовані до потреб контрнаступу та її армії майбутнього.

У Парижі відкрити Коаліцію артилерії для України. Її очолюватимуть Франція та США, а “метою є об’єднати зусилля країн-учасниць, аби допомогти України мати в короткостроковій та довгостроковій перспективі артилерійські сили, адаптовані до потреб контрнаступу та її армії майбутнього”, цитує заяву Le Monde.

Учасницями коаліції зараз є 23 країни. Коаліція артилерії є частиною створеної на базі Контактної групи з питань оборони України “коаліції спроможностей”.

Кілька таких коаліцій було створено останніми тижнями: Велика Британія та Норвегія очолюють коаліцію, присвячену морським озброєнням, Естонія та Люксембург – коаліцію щодо інформаційних технологій, Сполучені Штати очолюють коаліцію, присвячену військово-повітряним силам.

Міністр оборони України планував взяти участь у відкритті Коаліції артилерії очно, але скасував візит через участь у Ставці. Він виступав онлайн.

“Російська військова промисловість дає змогу своїм військам випустити десятки тисяч снарядів по українських позиціях. Як свідчить ситуація на полі бою, сучасну артилерію нічим не замінити. Ми повинні продовжувати зусилля з покращення нашої технологічної переваги, масштабування виробництва боєприпасів і вдосконалення наших артилерійських спроможностей”, – навели його виступ у Міноборони.

Умєров сказав, що вкрай важливо інвестувати у виробництво більшої кількості артилерійських боєприпасів.

“Україна вживає заходів для того, щоб максимально збільшити наше внутрішнє виробництво. Наш ворог – наш спільний ворог – роками готувався до великомасштабної війни. Військові витрати Кремля встановлюють нові рекорди. Тому що російські плани не зупиняться в Україні. Але наші можливості теж зросли. І ми маємо результати, які підтверджують це. Україна знищила 20% російського Чорноморського флоту. Ми зруйнували російський контроль над морем і повітряним простором. Ми захистилися від понад 7400 ракет різних видів та понад 3800 Шахедів. Наприкінці 2023 року українські війська збили п’ять російських літаків за тиждень. А нещодавно ми знищили ворожий радіолокаційний літак А-50”, – сказав він.

Але попри це РФ значно перевершує у щоденних артилерійських атаках. На різних ділянках фронту та етапах бойових дій вони випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили.

“Дефіцит боєприпасів та снарядний голод – це надзвичайно актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні Сили. Нам потрібно разом знайти спосіб вирішити цю проблему”, – додав міністр. // LB.ua