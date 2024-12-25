Непийпиво. Тарасій. Святоша. Аполлон – памʼяті розвідників, які серед перших перенесли війну на територію ворога

У вечір Різдва вшановуємо подвиг розвідників-диверсантів, воїнів підрозділу “Братство” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України — Максима “Непийпива” Михайлова, Тараса “Тарасія” Карпюка, Юрія “Святошу” Горовця, Богдана “Аполлона” Лягова.

Майданівці, патріоти, справжні герої війни за волю української нації, освічені творчі гонорові озброєні чоловіки.

Їхні історії та внесок у спільну справу боротьби за Україну залишиться дороговказом для усіх наступних поколінь захисників нашої свободи й державності так само, як гасло холодноярців та вояків УПА стало орієнтиром для Максима, Тараса, Богдана, Юрія та усіх, хто воював і зараз продовжує знищувати московитів — “Воля України або смерть”.

25 грудня 2022 року диверсійна група Непийпива, Тарасія, Святоші та Аполлона здійснювала глибинний рейд з таємним завданням на підконтрольній ворогу території.

Зіткнувшись з російськими військами, четверо розвідників відмовились здаватись в полон і прийняли останній бій.

Вічна слава і честь розвідникам, полеглим на війні за волю української нації!

Слава Україні!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України