Через обстріл рашистами «Пункту незламності» в Херсоні загинули двоє людей

Через обстріл “Пункту незламності” в Херсоні у четвер, 29 червня, загинули двоє людей, які прийшли за гуманітарною допомогою. Ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.