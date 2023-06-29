Через обстріл рашистами «Пункту незламності» в Херсоні загинули двоє людей

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Через обстріл “Пункту незламності” в Херсоні у четвер, 29 червня, загинули двоє людей, які прийшли за гуманітарною допомогою. Ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Обстріл "Пункту незламності" в Херсоні: з'явились дані про загиблих

Фото: через обстріл “Пункту незламності” в Херсоні 29 червня загинули двоє людей (t.me/pgo_gov_ua)

“Пообіді окупанти обстріляли “Пункт незламності” у Херсоні. Двоє містян загинули, ще двоє – знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості”, – розповів він.

За словами очільника регіону, терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу.

За даними Офіса генпрокурора, окупанти вдарили по Херсону з артилерії близько 13.00.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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