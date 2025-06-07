В Києві відновили рух метро на ділянці, яку вночі обстрілом пошкодили росіяни

На усунення пошкоджень пішло 13 годин.

Пресслужба КП “Київський метрополітен” повідомила про відновлення руху на гілці “Академмістечко” – “Лісова”.

Вночі 6 червня внаслідок російського обстрілу були пошкоджені колії та мережі на ділянці “червоної” лінії метро.

“На місці одразу розпочали працювати фахівці нічної зміни, а згодом приєдналися й колеги з денної. 13 годин безперервної та напруженої роботи, щоб якнайшвидше усунути наслідки ворожих обстрілів”, – розповіли в метрополітені.

Працівники “Київського метрополітену” займались з’єднанням десятків комунікацій, перевіркою систем сигналізації, живлення, керування та тестування безпеки інфраструктури для перевезень.

Перед тим як відновити регулярний рух, лінією запустили тестовий поїзд. // LB.ua