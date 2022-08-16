Це пиЗЕць: виявляється, якби Зе попередив українців про вторгнення РФ ще в жовтні – України вже не було б

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

“Якби ми про це (плани Росії на повномасштабне вторгнення. – Ред.) повідомили – а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, – тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і на момент, коли росіяни напали, вони б нас захопили три дні”, – сказав він.

За словами Зеленського, мовчання влади про плани росіян дозволило уникнути масової еміграції та загалом втримати країну.

“Якби це сталося, то в жовтні – не дай Боже, в опалювальний сезон – нічого б не залишилося. Нашого уряду не було б, я впевнений на 100 відсотків. Ну, забудьте про нас. Була б політична війна всередині країни, тому що ми б не втрималися на 5-7 мільярдів доларів на місяць. У нас не було серйозних фінансових програм. На створеному росіянами ринку був дефіцит енергоносіїв. Нам не вистачало енергетичних ресурсів. Ми б не змогли вийти з цієї ситуації, і в країні був би хаос”, – сказав він.

Зеленський додав, що якщо держава ще може впоратися з хаосом у воєнний час, не факт, що це вдалося б у мирний.

“Одна справа, коли хаос контрольований у військовий час – ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. Інша ситуація, коли у вас немає військової ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць навіть без зброї – це вже велика війна для нашої країни”, – сказав він.

Зеленський також зауважив, що весь грудень, січень і лютий українці виводили гроші з економіки. Влада при цьому, за його словами, не обмежувала цю можливість, поважаючи економічну свободу людей.