Через ракетний удар рашистів у Кривому Розі одна людина загинула
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на начальника криворізької МВА Олександра Вілкула в Телеграмі.
“На зараз внаслідок ворожої ракетної атаки одна людина загинула, четверо поранено, одна з них дуже важка. Попередньо пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об’єкт цивільної інфраструктури, соціальні та промислові будівлі, автомобілі”, – зазначає він.
Працюють усі рятувальні та комунальні служби. Розгорнуто штаб допомоги.
Міська влада приймає заяви на допомогу від міста, розселення.