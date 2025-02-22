Через ракетний удар рашистів у Кривому Розі одна людина загинула

Внаслідок обстрілу російськими загарбниками Кривого Рогу одна людина загинула, з чотирьох поранених одна людина у важкому стані.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на начальника криворізької МВА Олександра Вілкула в Телеграмі.

“На зараз внаслідок ворожої ракетної атаки одна людина загинула, четверо поранено, одна з них дуже важка. Попередньо пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об’єкт цивільної інфраструктури, соціальні та промислові будівлі, автомобілі”, – зазначає він.

Працюють усі рятувальні та комунальні служби. Розгорнуто штаб допомоги.

Міська влада приймає заяви на допомогу від міста, розселення.