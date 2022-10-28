Російські загарбники у Харківській області пошкодили найбільший у світі декамерний радіотелескоп

Західне плече фазованої антенної решітки радіотелескопу УТР-2 Serge Yerin (YeS) , CC BY 4.0,

Під час окупації Харківської області російські війська пошкодили найбільший у світі декамерний радіотелескоп «УТР-2» і телескоп нового покоління «ГУРТ» (Гігантський український радіотелескоп). Українські слідчі зафіксували докази злочинів російських військових для передачі до міжнародних судів, —повідомила представниця слідчої групи Нацполіції України Ольга Науменко.

«Сьогодні слідчі та криміналісти під судовим керівництвом прокуратури Чугуївського району Харківської області перевірили наукові установи. Вони фіксували наслідки руйнувань і збирали докази присутності російських військових у їхній місцевості. Було зібрано всі докази, щоб зафіксувати військові злочини російської армії для майбутніх судових процесів».

Як повідомляє Polskie Radio, за словами Ольги Науменко, приміщення обсерваторії повністю зруйноване, пульт керування телескопом значно пошкоджений, сучасне електронне обладнання розграбоване агресором. Телескоп ГУРТ — гігантський український радіотелескоп нового покоління. Його проєкт був створений у співпраці з експертами зі США, Франції та Нідерландів. В Інституті радіоастрономії НАН України пояснили, що таких інструментів для дослідження Всесвіту на низьких радіочастотах немає в жодній країні світу.