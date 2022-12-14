Через російські обстріли в Херсоні сьогодні загинули жінка та 8-річна дитина (відео)

Ворожі снаряди влучили в житлові будинки, розташовані у Дніпровському районі обласного центру.

У Херсоні через російські обстріли сьогодні загинуло двоє цивільних, ще двоє людей були поранені.

Супротивник обстріляв с міста, снаряди ворога влучили в житлові будинки, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик – його лікарі намагалися реанімувати протягом години.

Янушевич також розповів, що ще одну жінку російський обстріл застав дорогою додому – від отриманих поранень вона загинула на місці.

“Двоє людей отримали поранення середнього та тяжкого ступеня важкості. Нині лікарі надають їм необхідну медичну допомогу”, – додав він.

Ситуація в Херсоні зараз – що треба знати

Російські загарбники на початку листопада відступили з правобережної частини Херсонської області на лівобережжя, і вже 11 числа у Херсон зайшли наші воїни.

Ворог обстрілює звільнену територіє, є багато руйнувань, жертв та постраждалих. Зокрема, 12 грудня унаслідок масованого ворожого обстрілу загинули дві людини.

Варто зазначити, що через росіян частина обласного центру залишилася без опалення. // УНІАН