Через російські обстріли в Херсоні сьогодні загинули жінка та 8-річна дитина (відео)
Ворожі снаряди влучили в житлові будинки, розташовані у Дніпровському районі обласного центру.
У Херсоні через російські обстріли сьогодні загинуло двоє цивільних, ще двоє людей були поранені.
Супротивник обстріляв с міста, снаряди ворога влучили в житлові будинки, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
Голова ОВА зазначив, що внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик – його лікарі намагалися реанімувати протягом години.
Янушевич також розповів, що ще одну жінку російський обстріл застав дорогою додому – від отриманих поранень вона загинула на місці.
“Двоє людей отримали поранення середнього та тяжкого ступеня важкості. Нині лікарі надають їм необхідну медичну допомогу”, – додав він.
Ситуація в Херсоні зараз – що треба знати
Російські загарбники на початку листопада відступили з правобережної частини Херсонської області на лівобережжя, і вже 11 числа у Херсон зайшли наші воїни.
Ворог обстрілює звільнену територіє, є багато руйнувань, жертв та постраждалих. Зокрема, 12 грудня унаслідок масованого ворожого обстрілу загинули дві людини.
Варто зазначити, що через росіян частина обласного центру залишилася без опалення. // УНІАНTweet