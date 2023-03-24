Через російський обстріл «Пункту незламності» на Донеччині загинули 5 людей
Через ракетний удар по “Пункту незламності” у Костянтинівці Донецької області у п’ятницю, 24 березня, загинули 5 людей. Ще одну людину вдалося врятувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
“Під час проведення аварійно-рятувальних робіт 1 особу врятовано та з-під завалів рятувальники вилучили тіла 3 загиблих жінок. Загалом внаслідок події загинуло 5 осіб, в тому числі 3 жінки та 2 чоловіків”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у п’ятницю вночі, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по “Пункту незламності” у Костянтинівці Донецької області. Спочатку повідомлялося, що троє людей, які були переселенцями загинули, ще двоє отримали поранення.