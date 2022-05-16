Війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області, важко поранена дитина

У понеділок вранці, 16 травня, російські війська завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації по Одеській області. В результаті атаки постраждали двоє дорослих і важко поранена дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської міської ради в Telegram.