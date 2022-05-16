Війська РФ завдали ракетного удару по Одеській області, важко поранена дитина
У понеділок вранці, 16 травня, російські війська завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації по Одеській області. В результаті атаки постраждали двоє дорослих і важко поранена дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської міської ради в Telegram.
В оперативно-тактичному угрупованні «Південь» повідомили, що в результаті ракетного удару постраждав об’єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, а також спалахнула пожежа.
На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група.
При цьому наголошується, що окупанти продовжують атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман, проте потрапляє в мирних жителів.