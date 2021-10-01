Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на 1 жовтня 2021 року

Протягом минулої доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля НОВОТОШКІВСЬОГО ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу КАМ’ЯНКИ окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

В районі населеного пункту ПОПАСНА найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.

Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь в бік ЗОЛОТОГО-4 та КАТЕРИНІВКИ

Поблизу СВІТЛОДАРСЬКА противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік КРИМСЬКОГО окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі ПАВЛОПОЛЯ найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В бік ТАЛАКІВКИ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один — вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 1 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation