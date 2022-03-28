Мер Ірпеня заявив, що місто звільнено від окупантів

Захисники України закріплюються на нових рубежах, зазначив міський голова Ірпеня.

Місто Ірпінь Київської області звільнено від окупантів.

Про звільнення Ірпеня розповів міський голова Олександр Маркушин.

«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам’ять загиблим Героям!» — зазначив очільник міста.

Чиновник додав, що наразі триває зачистка міста.

Він також зауважив, що повертатися до Ірпеня поки що небезпечно.

«Ми закріплюємося на наших нових рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь — це Україна», — наголосив Маркушин.