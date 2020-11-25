В среду, 25 ноября, судьи, которые рассматривают дело об сбивания в 2014 году пассажирского лайнера Malaysia Airlines рейса MH17 в небе над украинским Донбассом, отклонили просьбу стороны защиты о предоставлении им дополнительного времени для расследования альтернативных сценариев причин авиакатастрофы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нидерландские следователи во время расследования пришли к выводу, что самолет был сбит российской ракетой. В свою очередь правительство Нидерландов, откуда родом фактически две трети погибших, возлагает ответственность на РФ. Однако в Москве отказываются признавать свою вину.

Судьи отметили, что адвокаты медлили с заявлениями о дополнительных расследованиях. Их было целесообразно проводить раньше.

“У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы просить о дополнительных расследованиях. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени”, – заявил судья.

Напомним, что Boeing-777 рейса MH17 был сбит террористами в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 298 человек. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что Главное разведывательное управление РФ координировало распространение неправдивой информации о катастрофе MH17 на Донбассе летом 2014 года. Фейки распространяли с помощью Bonanza Media.