Дело МН17: суд отказал в расследовании альтернативных версий катастрофы

Об этом сообщает агентство Reuters.
Нидерландские следователи во время расследования пришли к выводу, что самолет был сбит российской ракетой. В свою очередь правительство Нидерландов, откуда родом фактически две трети погибших, возлагает ответственность на РФ. Однако в Москве отказываются признавать свою вину.
Судьи отметили, что адвокаты медлили с заявлениями о дополнительных расследованиях. Их было целесообразно проводить раньше.
“У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы просить о дополнительных расследованиях. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени”, – заявил судья.
Напомним, что Boeing-777 рейса MH17 был сбит террористами в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 298 человек. Все они погибли.
- Ранее сообщалось, что Главное разведывательное управление РФ координировало распространение неправдивой информации о катастрофе MH17 на Донбассе летом 2014 года. Фейки распространяли с помощью Bonanza Media.
- Ранее сообщалось, что установлена личность еще одного российского генерала, причастного к крушению Boeing МН17.
- В МИД Украины заявили, что в список подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 может войти и военно-политическое руководство РФ.