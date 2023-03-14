Черговий російський удар по Краматорську: Зеленський показав відео наслідків

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар росіян по центру Краматорська Донецької області. Також він показав відео наслідків ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

“Краматорськ. Російська ракета влучила в центр міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Мої співчуття рідним”, – написав Зеленський.

За його словами, рятувальні роботи на місці ще тривають.

“Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде”, – зазначив президент.