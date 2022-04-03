Чернігівські поліцейські затримали коригувальника ворожого вогню 

Сьогодні співробітники карного розшуку поліції Чернігівщини спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД затримали громадянина росії, який підозрюється у коригуванні ворожих обстрілів Чернігова.

Поліцейські встановили, що уродженець російського м.Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. В перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова.

В ході відпрацювання оперативної інформації, поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та «здавав» місцевих мешканців російським військовим.

Під час огляду місця проживання підозрюваного, біля його будинку виявили вибухову пастку («розтяжку») та цинк з боєприпасами.

Поліція передала затриманого до Служби безпеки України для подальшого встановлення всіх обставин його злочинної діяльності.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області