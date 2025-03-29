Чеська армія вшанувала добровольців, які загинули, захищаючи Україну
Командування інформаційних і кібернетичних сил Чехії вшанувало памʼять чотирьох чехів, які віддали своє життя в боротьбі з російською агресією та експансіонізмом в Україні.
Як повідомляє “Європейська правда”, про це йдеться в серії дописів командування на Х.
У чеській армії зазначили, що “десятки чеських героїв поїхали в Україну, щоб захистити нас від російської загрози”. У дописах вони згадали чотирьох із загиблих чехів, про яких стало відомо.
Чеське Командування інформаційних і кібернетичних сил згадало зокрема про Міхала Я., одного з перших, хто приєднався до Інтернаціонального легіону. Він загинув у червні 2022 року, захищаючи Донецьку область.
Засновник проєкту “Фенікс” із підготовки медиків і надання першої допомоги Мартін К., позивний “Тейлор”, загинув у віці 38 років після важкого поранення на Луганщині.
Відомо, що десятки чехів пішли воювати в Україну добровольцями, а тисячі інших долучилися до збору коштів на підтримку України та її захисників.