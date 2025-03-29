Чеська армія вшанувала добровольців, які загинули, захищаючи Україну

Командування інформаційних і кібернетичних сил Чехії вшанувало памʼять чотирьох чехів, які віддали своє життя в боротьбі з російською агресією та експансіонізмом в Україні.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це йдеться в серії дописів командування на Х.

У чеській армії зазначили, що “десятки чеських героїв поїхали в Україну, щоб захистити нас від російської загрози”. У дописах вони згадали чотирьох із загиблих чехів, про яких стало відомо.

Чеське Командування інформаційних і кібернетичних сил згадало зокрема про Міхала Я., одного з перших, хто приєднався до Інтернаціонального легіону. Він загинув у червні 2022 року, захищаючи Донецьку область.

Колишній резервіст Карел Кучера поїхав в Україну у травні 2022 року, служив у Інтернаціональному легіоні. Загинув у березні 2023-го у 22-річному віці під час оборони Бахмута. Нагороджений орденом “За мужність” від президента України та медаллю “За героїзм” від президента Чехії

Засновник проєкту “Фенікс” із підготовки медиків і надання першої допомоги Мартін К., позивний “Тейлор”, загинув у віці 38 років після важкого поранення на Луганщині.

А в лютому 2024 року у боях за Авдіївку загинув чеський легіонер Томаш З . “Його товариші по службі бачили, як його позицію накрили мінометним вогнем. Після цього Томаш більше не з’являвся”, – ідеться в дописі.

“Це четверо з багатьох героїв, які знали, що на Сході виборюється не лише доля України, але й те, що результат війни докорінно вплине на світ, в якому ми будемо жити”, – ідеться в дописі Командування інформаційних і кібернетичних сил Чехії.

Відомо, що десятки чехів пішли воювати в Україну добровольцями, а тисячі інших долучилися до збору коштів на підтримку України та її захисників.