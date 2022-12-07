Четверо поліцейських загинули на Херсонщині внаслідок підриву на російських мінах

Ще четверо – поранені.

7 грудня у Херсонській області, під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін, підірвалися начальник ГУ Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя.

“Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував присязі”, – написав Клименко.

Він додав, що поліцейські виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини. // LB.ua