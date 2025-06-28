Чергова успішна спецоперація СБУ: знищено ворожий ЗГРК «Панцир-С1» та три гелікоптери

Published

У Криму лунали вибухи у районі аеродрому “Кіровське” в ніч на 28 червня. Там також виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Кримський вітер”.

За даними “Кримського вітру”, сьогодні вночі у період з 2:50 до 3:02 пролунали 5-6 вибухів у районі аеродрому “Кіровське”. До того там чули нібито звуки прольоту дронів.

Також Telegram-канал опублікував відео з вибухами. За попередніми даними, це була детонація боєкомплекту на аеродромі.

Супутники NASA зафіксували потужні пожежі на аеродромі “Кіровське” у Криму.

“Швидше за все, уражені склади та об’єкти ППО. Також є попадання по одній з авіаційних стоянок, видно вертоліт, що горить, також вибухали паливні баки винищувачів Су”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше партизани повідомляли, що росіяни перекидають свою авіацію на недіючі аеродроми в окупованому Криму.

***

Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму.
Було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.
Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».
Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.
СБУ системно працює над зниженням спроможностей рф завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога.
Like

Tags:

You may also like...