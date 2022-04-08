«Чому ми прихистили Путіна, його сім’ю, олігархів?». Президент Європарламенту заявила, що в Україні здійснюються «міжнародні військові злочини»

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Президент Європарламенту Роберта Метсола сказала CNN, що ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську та інші напади на мирних жителів в Україні є «міжнародними військовими злочинами, які вчиняються проти суверенних людей, які просто борються за демократію та за свою країну».

Про це повідомляє УНН.

European Parliament President Roberta Metsola speaks with CNN on Friday April 8. (CNN)

Розмовляючи з CNN у п’ятницю, Метсола сказала, що Європа недостатньо швидко доставляє обладнання, фінансову чи матеріально-технічну допомогу.

Вона також сказала, що Європа фінансує цю війну «прямо, чи опосередковано» і повинна взяти на себе відповідальність за те, що не вжила раніше заходів, щоб зупинити війну.

«Чому ми прихистили Путіна, його сім’ю, олігархів і всіх людей, які підтримують його в нашій Європі, продавши їм наші паспорти, наше громадянство, дозволивши їм ховати свої гроші в наших країнах? Ми повинні переконатися, що таке більше не повториться», – сказала вона.

Відповідаючи на запитання про кандидатуру України на вступ до Європейського Союзу, Метсола сказала, що «для парламенту це зрозуміло. Місце для України – в Європі».

8 квітня Президент Європарламенту Роберта Метсола відвідала Київ та зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.

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