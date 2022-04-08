«Чому ми прихистили Путіна, його сім’ю, олігархів?». Президент Європарламенту заявила, що в Україні здійснюються «міжнародні військові злочини»

Президент Європарламенту Роберта Метсола сказала CNN, що ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську та інші напади на мирних жителів в Україні є «міжнародними військовими злочинами, які вчиняються проти суверенних людей, які просто борються за демократію та за свою країну».

Про це повідомляє УНН.

Розмовляючи з CNN у п’ятницю, Метсола сказала, що Європа недостатньо швидко доставляє обладнання, фінансову чи матеріально-технічну допомогу.

Вона також сказала, що Європа фінансує цю війну «прямо, чи опосередковано» і повинна взяти на себе відповідальність за те, що не вжила раніше заходів, щоб зупинити війну.

«Чому ми прихистили Путіна, його сім’ю, олігархів і всіх людей, які підтримують його в нашій Європі, продавши їм наші паспорти, наше громадянство, дозволивши їм ховати свої гроші в наших країнах? Ми повинні переконатися, що таке більше не повториться», – сказала вона.

Відповідаючи на запитання про кандидатуру України на вступ до Європейського Союзу, Метсола сказала, що «для парламенту це зрозуміло. Місце для України – в Європі».

8 квітня Президент Європарламенту Роберта Метсола відвідала Київ та зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.