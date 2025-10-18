Чутки від WP: Пу нібито натякнув, що готовий обміняти окуповані частини Запоріжжя та Херсонщини на всю Донеччину

Путін під час телефонної розмови цього тижня з президентом Дональдом Трампом зажадав, щоб Київ передав під повний контроль Росії Донецьку область — стратегічно важливий регіон на сході України — як умову припинення війни.

Про це повідомляє Washington Post із посиланням на двох високопосадовців, знайомих із перебігом розмови.

Путін намагається захопити цю територію вже одинадцять років, однак щоразу зазнає поразки від українських військ, які міцно утримують позиції, вважаючи цей регіон головним щитом проти можливого російського наступу на захід, у напрямку столиці.

За словами посадовців, наполягання Путіна на Донецьку свідчить, що він не відступає від попередніх вимог, які загнали конфлікт у глухий кут, попри оптимізм Трампа щодо досягнення угоди. Росія та підконтрольні їй сепаратисти заявляють про контроль над частиною регіону з 2014 року, але так і не змогли завоювати його повністю.

Трамп публічно не коментував вимогу Путіна щодо повного контролю над Донецьком — про неї раніше не повідомлялося.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп не підтримав російську вимогу. Упродовж найближчих тижнів він планує зустрітися з Путіним у Будапешті, щоб продовжити переговори про припинення війни.

За даними джерел, під час телефонної розмови Трампа з Путіним російський лідер заявив, що готовий відмовитися від частини двох інших регіонів України — Запорізької та Херсонської областей, які Росія частково контролює, — в обмін на повний контроль над Донецькою областю.

Це дещо менша територіальна вимога, ніж та, яку Путін висував у серпні під час саміту в Анкориджі. Деякі представники Білого дому розцінили це як ознаку прогресу, повідомив один із двох високопосадовців, який був поінформований про зміст розмови.

Проте, за словами іншого джерела — високопоставленого європейського дипломата, — українці навряд чи поділяють таку оцінку.

«Це все одно що продати їм власну ногу в обмін на нічого», — сказав дипломат. // Дзеркало тижня