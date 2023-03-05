Число жертв удару рашистів по будинку в Запоріжжі зросло до 13: загинуло подружжя з маленькою донькою

Унаслідок ракетного удару Росії по багатоквартирному будинку у Запоріжжі загинуло молоде подружжя та їхня маленька донька.

Разом з батьками загинула восьмимісячна дитина, пише “Наше місто”, посилаючись на відомості хрещеної мами загиблого немовля.

“…Внаслідок ракетного удару загинуло молоде подружжя – Ілля та Каміла з їхньою маленькою донечкою, якій виповнилось 8 місяців…”, – йдеться у матеріалі.

Ворожий ракетний удар по Запоріжжю

У ніч на 2 березня стало відомо, що росіяни знову вдарили по Запоріжжю. За попередніми відомостями, ворог атакував місто із зенітно-ракетного комплексу С-300. Одна з ракет супротивника поцілила у багатоквартирний будинок, люди опинилися під завалами.

Унаслідок ракетного удару руйнувань зазнали понад десять квартир будинку, які знаходилися з другого по п’ятий поверхи. Спочатку повідомлялося про кількох жертв та сімох госпіталізованих постраждалих.

5 березня у ДСНС написали, що число жертв зросла до 13 осіб. За даними рятувальників, з-під завалів будівлі деблокували, зокрема, восьмимісячну дитину. // УНІАН