Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 14 листопада 2021 року

Минулої доби, 13 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою українськими військовослужбовцями.

З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку ТРОЇЦЬКОГО ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі населеного пункту ЧЕРМАЛИК противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Біля населеного пункту ГНУТОВЕ російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік КАТЕРИНІВКИ, що на Луганщині, окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік ЗОЛОТОГО-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу СТАРОГНАТВКИ противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Упродовж поточної доби, 14 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку НЕВЕЛЬСЬКОГО окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік населеного пункту ЧЕРМАЛИК ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділи поліції зведених загонів перевірили 3540 транспортних засобів, 3611 осіб, 2 осіб — на причетність до збройних формувань Російської федерації, а також виявили 49 адміністративних правопорушень та розкрили 27 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 667 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 752 особи.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували 3,5 гектари території та передали на знищення 167 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation