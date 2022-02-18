Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 18 лютого 2022 року
Станом на 17 годину, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушень режиму припинення вогню, 41 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
БОЛОТЕНЕ, НОВОГНАТІВКУ та СТАРИЙ АЙДАР — з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ — з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.
ЧЕРМАЛИК – з автоматичних станкових гранатометів.
Чотири рази ПІЩАНЕ — з мінометів калібру 120 мм.
ПІВДЕННЕ — з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
ШУМИ, ВОДЯНЕ, ОПИТНЕ, ГНУТОВЕ – з мінометів калібру 82 мм.
НЕВЕЛЬСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі СВІТЛОДАРСЬК — з мінометів калібру 120 мм.
Дев’ять разів ЛУГАНСЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
Три рази НЬЮ ЙОРК — з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
НИЖНЬОТЕПЛЕ та МИРОНІВСЬКИЙ – зі станкових протитанкових гранатометів.
ТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Три рази ГРАНІТНЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ПОПАСНУ — з мінометів калібру 120 мм.
КРАСНОГОРІВКУ — з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.
АРТЕМА — з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.
МАРЇНКУ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі НОВОГРИГОРІВКУ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Двічі НОВООЛЕКСАНДРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
ЗОЛОТЕ-2 – з мінометів калібру 120 мм.
ЛОБАЧЕВЕ — з артилерії калібру 122 мм.
СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
Чотири рази ЩАСТЯ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.
Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними мешканцями.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet