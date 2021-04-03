Cитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 3 квітня 2021 року

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 2 квітня, було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 20 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури міста КРАСНОГОРІВКА.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населених пунктів ЗОЛОТЕ-4 та НОВООЛЕКСАНДРІВКА російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля СВІТЛОДАРСЬКА та НОВОТОШКІВСЬКОГО ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. У напрямку селища НОВОЛУГАНСЬКЕ збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів ПИЩЕВИК, КРАСНОГОРІВКА та ГНУТОВЕ противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища ОПИТНЕ – ще й з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали підствольні гранатомети. В районі населеного пункту АВДІЇВКА окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік ПІСКІВ – зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу. На місці події працюють командування військової частини та представники військової служби правопорядку Збройних Сил України.

В районі населеного пункту КРАСНОГОРІВКА противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа отримала осколкове поранення. Потерпілого було доставлено до медичного закладу.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Передові підрозділи Збройних Сил України продовжують фіксувати проведення окупантами інженерних робіт з метою розширення та дообладнання оборонних позицій.

2 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту ПІСКИ, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди, довжиною близько 100 метрів, у напрямку позицій Збройних Сил України. Це грубе ігнорування досягнутих Мінських домовленостей від 22 липня 2020 року.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 3 квітня, обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation