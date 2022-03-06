Cтворено сайт з даними про російських військовополонених

Сайт «Окупант» в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року.

Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених.

За допомогою сервісів порталу https://invaders-rf.com/ родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України. В Апараті РНБО України наголошують, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція) – зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України