Cтворено сайт з даними про російських військовополонених

Сайт «Окупант» в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року.
Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених.
За допомогою сервісів порталу https://invaders-rf.com/
родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.
В Апараті РНБО України наголошують, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція) – зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України