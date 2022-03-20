Дагестанские «россияне» вышли на первое место по числу погибших в Украине

За «русский мир» в Украине гибнут малочисленные народы Дагестана. Дагестан вышел на первое место в рф по числу погибших в результате вторжения в Украину военнослужащих.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию предоставленную Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На данный момент поименный список убитых насчитывает 40 человек, согласно данным общественного движения «Свободный Идель-Урал. Источники СМИ Кавказ.Реалии в правительстве Дагестана сообщают о по меньшей мере 200 убитых контрактниках

«Уже понятно, что Дагестану приходится платить за путинскую авантюру дороже, чем многим субъектам рф. Путин отправляет в Украину гибнуть представителей коренных народов Дагестана: аварцев, даргинцев, кумыков, лакцев, лезгин, ногайцев, рутульцев, табасаран, цахуров. Некоторые из этих народов очень немногочисленны.

То есть путинская агрессия сопровождается не только геноцидом против украинцев Мариуполя, Харькова, Чернигова, но и приведет к этноциду коренных малочисленных народов Кавказа», — отмечают аналитики Центра.

Центр стратегических коммуникаций считает, что на этот аспект стоит обратить внимание Международному уголовному суду в Гааге.