Данія передала Україні всі свої САУ Caesar

“Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи”.

Данія передала Збройним силам України всі самохідні артилерійські установки французького виробництва Caesar, якими володіла. Про це повідомляє Міністерство оборони України. “Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи”, – йдеться в повідомленні. Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023