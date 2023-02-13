Данія передала Україні всі свої САУ Caesar

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“Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи”.

Данія передала Збройним силам України всі самохідні артилерійські установки французького виробництва Caesar, якими володіла.

Данія передала Україні всі свої самохідні артустановки Caesar

Французькі САУ CAESAR. Фото: Угруповання Об’єднаних сил

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи”, – йдеться в повідомленні.

LB.ua
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