ДБР заочно повідомило про підозру ще двом суддям з Донеччини, які понад вісім років працюють на терористів

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру двом колишнім суддям з Донеччини, які зрадили державі у 2014 році та очолили суди окупаційної влади.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Після захоплення частини Донецької області проросійськими незаконними збройними формуваннями ці судді не виїхали з окупованої території. Натомість взяли активну участь у створенні та функціонуванні фейкових судових органів псевдореспубліки.

Трохи згодом один з суддів обійняв посаду голови так званого «Тельманівського райсуду днр», інший – став головою «Новоазовського райсуду днр».

Обидва підозрювані по теперішній час виносять юридично нікчемні вироки відносно громадян України та коментують свої «рішення» на брифінгах та пресконференціях для пропагандистських телеканалів чим створюють хибне уявлення про легітимність встановленого окупаційного режиму.

Наразі колишнім суддям заочно повідомлено про підозру за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Санкції статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань в чергове наголошує та застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним.