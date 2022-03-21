Денісова закликала ООН врахувати рішення РФ кинути у бойові дії дітей із Юнармії
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до міжнародної спільноти, щоб врахувати чергові воєнні злочини з боку Росії.
Денісова зазначила, що РФ продовжує вчиняти воєнні злочини на території України. Путінський режим як гарматне м’ясо вирішив кинути у бойові дії дітей загонів Юнармії.
Відповідний наказ про залучення до воєнних дій членів військово-патріотичного громадського руху Юнармія підписаний міністром оборони РФ Шойгу. У наказі йдеться про залучення підлітків 17-18 років.
— Реалізація виданого наказу стане ще одним свідченням схожості дій нацистської Німеччини під керівництвом Гітлера з рашистським режимом Путіна.
Так у 1943 році учні старших класів у підрозділах Гітлер’югенд залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 року по січень 1945-го в нацистську армію було залучено 150 тис. неповнолітніх дівчат, – зазначила Денісова.
Вона наголосила, що рашистська країна вкотре порушує Конвенцію ООН про права дитини, згідно з якою дитиною є кожна особа до досягнення 18-річного віку.
Юнармія – це російська дитячо-юнацька мілітарна організація, яка створена при Міністерстві оборони РФ. Загони Юнармії були створені й на тимчасово окупованих Росією територіях України. // Факти ICTVTweet