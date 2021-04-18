У березні-квітні куратори бойовиків ОРДЛО розгорнули інформаційну кампанію щодо дискредитації Збройних Сил України

Про це інформує українська сторона СЦКК

Метою кампанії є створення та поширення фейків про обстріли Збройними Силами України населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Зазначені інформаційні вкиди спрямовані на переконання місцевого населення у намірах української сторони найближчим часом розпочати воєнну операцію з деокупації тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Посиленням загальної картини підготовки до оборони слугують кадри, на яких укріплюють міські споруди мішками з піском в Донецьку та інших тимчасово окупованих містах.

З цією метою протягом 12-17 квітня окупантами сплановано та проведено низку вогневих провокацій із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння (мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра») у напрямку населених пунктів Опитне, Піски, Мар’їнка, Новомихайлівка з Донецька.

14 квітня, у так званих ЗМІ на тимчасово окупованих територіях, поширювали черговий фейк про обстріл одного з районів цього міста, внаслідок чого, начебто, загинув мирний мешканець. Загибель мирних жителів в останній час є невід’ємним елементом пропагандистської компанії окупантів, яка продовжує курс на «демонізацію» Збройних Сил України. Традиційними пропагандистськими кліше також є обстріли релігійних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, вбивство дітей.

У наступні дні найманці продовжили провокації, в ході яких широко застосовували заборонене озброєння, не дивлячись на попередження з боку СММ ОБСЄ щодо дотримання режиму припинення вогню. 17 квітня, не зважаючи на роботу Місії на північно-західній околиці Донецька, окупанти, починаючи з 14.00 здійснили три обстріли позицій Збройних Сил України, у результаті чого отримав поранення військовослужбовець однієї з військових частин.

Українська сторона СЦКК прогнозує, що на фоні зростання кількості обстрілів зі сторони збройних формувань РФ із забороненого озброєння – зросте кількість інформаційних вкидів із звинуваченнями в обстрілах з боку ЗС України.

Збройні Сили України безумовно дотримуються режиму припинення вогню. Усі заяви окупантів про ігнорування українською стороною координаційного механізму та досягнутих домовленостей не відповідають дійсності і спрямовані на свідоме загострення ситуації з боку проросійських найманців. А систематичні порушення режиму припинення вогню з їхнього боку є нічим іншим, як відвертими провокаціями на фоні ескалації напруженості навколо кордонів України.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation