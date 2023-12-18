Росіяни поскаржилися, що на аеродромі «Морозовськ» уражено понад десяток їхніх бойових літаків

Два бомбардувальники Су-34 не підлягають ремонту.

Внаслідок атаки на аеродром “Морозовськ” у Росії уражено понад десяток російських літаків, передає “Оперативний ЗСУ” з посиланням на ворожі ЗМІ.

17 ударних БПЛА (тип встановлюється) вдарили по військовому об’єкту окупантів. Повідомляється, що сім дронів росіяни збили за допомогою ЗРПК “Панцир-С1”, а 10 уразили цілі.

“Два “Су-34″ не підлягають ремонту. Ще 10 дістали різні пошкодження”, – йдеться в дописі.

Що відомо про атаку на “Морозовськ”