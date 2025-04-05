У російському Саранську після влучання БпЛА спалахнув оптоволоконний завод (відео)

Відомо, що російська армія використовує дрони на оптоволокні

У ніч проти 5 квітня у російському Саранську прогриміли вибухи. Місцеві пишуть, що дрони атакували завод з виробництва оптоволокна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Повідомляється, що близько другої ночі мешканці почули вибухи та звуки дронів, що пролітали над містом. Згодом вони побачили, як дрони поцілили по оптоколоконному заводу.

Через влучання виникла пожежа.

У Саранську розташований завод, що входить до АТ «Оптоковолоконні Системи». Це російське підприємство, яке спеціалізується на виробництві оптичного волокна та кабелів для телекомунікаційної інфраструктури.

Відомо, що російська армія використовує дрони на оптоволокні.