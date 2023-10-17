В Одесі російський дрон зруйнував будівлю школи вітрильного спорту (фото)

В Одесі дрон-вбивця РФ атакував школу: ворожу ціль вдалося збити військовим, однак уламки БПЛА впали на популярний яхт-клуб та спричинили відповідні руйнування.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, вночі ворог знов вдався до ракетно-дронового терору південних регіонів.

Зокрема, з кримського мису Чауда російські військові спрямували шість дронів-камікадзе типу “Shahed-136”, які заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря. Всі шість дронів були збиті силами протиповітряної оборони.

Водночас уламки одного зі збитих БпЛА впали на популярний яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали.

Зазначається, що пізніше з літаків тактичної авіації було спрямовано ракету Х-59, яку сили протиповітряної оборони знищили в небі над Миколаївщиною. // УНІАН