До «Гвардії наступу» бажають долучитись вже 17 тисяч українців
Заявки на вступ до “Гвардії наступу” подали 600 жінок.
Наразі у “Гвардію наступу” подали заявки уже 17 тис. претендентів, більшість з них – через сайт.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
“Через сайт надійшли заявки близько 10,5 тис. осіб, через Центр надання адміністративних послуг прийшли 6,5 тис. осіб”, – сказав Клименко.
Зокрема, заявки на вступ до “Гвардії наступу” подали 600 жінок, котрі зможуть працювати у медичних і логістичних підрозділах.
Як зазначив голова МВС, середній вік кандидатів – 33 роки. Найстаршому з тих, хто подав заявку, 69 років.
Бійці “Гвардії наступу” підписуватимуть контракт терміном на три роки.
“Ми маємо велику кількість патріотично налаштованих молодих людей, які бажають захищати нашу державу зі зброєю в руках”, – наголосив Клименко.
Нагадаємо, добровольчі бригади “Гвардії наступу” покликані в першу чергу сформувати резерви та забезпечити можливість ротації військових. // LB.ua