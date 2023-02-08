До «Гвардії наступу» бажають долучитись вже 17 тисяч українців

Заявки на вступ до “Гвардії наступу” подали 600 жінок.

Наразі у “Гвардію наступу” подали заявки уже 17 тис. претендентів, більшість з них – через сайт.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Через сайт надійшли заявки близько 10,5 тис. осіб, через Центр надання адміністративних послуг прийшли 6,5 тис. осіб”, – сказав Клименко.

Зокрема, заявки на вступ до “Гвардії наступу” подали 600 жінок, котрі зможуть працювати у медичних і логістичних підрозділах.

Як зазначив голова МВС, середній вік кандидатів – 33 роки. Найстаршому з тих, хто подав заявку, 69 років.

Бійці “Гвардії наступу” підписуватимуть контракт терміном на три роки.

“Ми маємо велику кількість патріотично налаштованих молодих людей, які бажають захищати нашу державу зі зброєю в руках”, – наголосив Клименко.

Нагадаємо, добровольчі бригади “Гвардії наступу” покликані в першу чергу сформувати резерви та забезпечити можливість ротації військових. // LB.ua