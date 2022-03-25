ЗСУ звільнили Тростянець. Окупанти тікають з міста на крадених машинах та скутерах

Українські військові звільнили місто Тростянець на Сумщині. Як повідомив голова Тростянецької міськради Юрій Бова, військові рф тікають з міста на крадених автівках та скутерах.

ЗСУ за допомогою NLAW розбили російський танк Т-80 під Тростянцем. Раніше на тому ж місці розбили БМП, танки та автівки окупантів. Дні Чорнобаївки в Тростянці!

На фото: російський танк Т-80 зовсім втратив голову після зустрічі з українським НЛАВом.

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки