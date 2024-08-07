Держдеп прокоментував дії ЗСУ в Курській області

Україна сама ухвалює рішення стосовно воєнних дій, наголошують у Державному департаменті США, коментуючи події в Курській області.

Як передає Укрінформ, про це заявив журналістам у середу речник Держдепу США Метью Міллер.

Дії України у Курській області не порушують обмежень США на використання американської зброї, що постачається Києву, наголосив Міллер.

За його словами, українці «не повідомили заздалегідь про свою тактику, але це не дивно».

«Це війна, яку вони ведуть», – додав він, підкресливши, що Штати надають Україні необхідні засоби та консультації.

«Стосовно ж щоденних ударів, іноді ми спілкуємося з ними, іноді – ні», – додав Міллер, наголосивши, що Україна сама ухвалює відповідні рішення.

Коментуючи відповідні заяви російського керівництва, він зазначив: «Я бачив повідомлення від російської влади. Це трохи забагато з їхнього боку – називати це провокацією, враховуючи, що Росія порушує територіальну цілісність і суверенітет України із 2014 року».

Як повідомляв Укрінформ, раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі дав подібний коментар щодо подій у Курській області Росії.