На Херсонщині виявлено тіла ще п’яти цивільних, загиблих через російські обстріли

В Херсонській області правоохоронці провели ексгумацію та огляд тіл п’яти цивільних осіб, загиблих унаслідок збройної агресії рф.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.

«Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінальних проваджень провели ексгумацію та огляд тіл п’яти цивільних осіб, загиблих унаслідок збройної агресії рф»,- йдеться в повідомленні.

За даними слідства, тіла належать мешканцям Станіславської громади, серед яких жінка. Усі вони загинули в період березень-квітень 2022 року, коли російські військові, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права обстрілювали населені пункти.

Повідомляється, що тіла загиблих направили для проведення судово-медичних експертиз.

Окрім того, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).