Внаслідок обстрілу окупантів загинув журналіст Олександр Махов

Після початку повномасштабної агресії Росії він пішов на фронт.

Від обстрілу російськиї окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов.

Про це повідомляє канал «Україна 24».

Махов багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. У жовтні 2021 року він перейшов на канал «Дом».

Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

«Я ветеран і резервіст і я йду на війну. Настав час визвольної війни!Буду битися і вбивати – скільки матиму сил. Служу українському народові!», – писав Махов у фейсбуці.

Олександр Махов – учасник бойових дій, вів подкаст «Військкор». У 2020 році став єдиним представником українських ЗМІ на борту літака, який проводив евакуацію громадян України з Уханя.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва окупантами 28 квітня загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич.

Станом на 16 квітня повідомлялося, що від початку повномасштабної війни в Україні від дій окупантів загинув 21 журналіст. // LB.ua