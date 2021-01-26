Міноборони оприлюднило дані про втрати українських військових на Донбасі за 2020 рік

У 2020 році на Донбасі в боях з російськими окупантами загинули пів сотні українських військових.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на відповідь Міністерства оборони України на запит українського видання.

“Кількість військовослужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 339 осіб”, – йдеться у документі, підписаному начальником Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богданом Сеником.

Як проінформували в Міноборони України, з інших – небойових причин – у 2020 році під час операції Об’єднаних померли 79 українських військових.

За весь час військової агресії з 2014 року, за даними Міноборони України, на Донбасі в ході АТО і ООС загинули 2 тисячі 665 військових Збройних сил України, поранені були 10 тисяч 152. Небойові безповоротні втрати ЗСУ на Донбасі від початку конфлікту на становлять 1 тисячу 168 осіб.

Як повідомляла ІА “7 Днів-Україна”, раніше радник і речник української делегації на переговорах у Мінську повідомляв, що з початку режиму тиші на Донбасі з 27 липня до кінця 2020 року загинули 5 українських військових, тоді як з початку 2020 року до оголошення режиму “всеосяжної тиші” ЗСУ безповоротно втратили в боях на Донбасі 44 українських військових.

Прес-офіцер ЗСУ Сергій Нещадим раніше інформував, що у 2020 році Росія втратила вбитими і пораненими на Донбасі тисячу своїх військових і бойовиків так званих “армій” самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. // “7 Днів-Україна”