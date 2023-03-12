Як військовослужбовцю підтвердити травму, отриману в боях

Головним документом, що підтверджує травму військовослужбовця, отриману під час бойових дій, є довідка, видана лікарем чи фельдшером медичного пункту військової частини. У разі поранення або раптової хвороби необхідно негайно, у будь-який час доби прибути до медпункту частини.

Після огляду хворі залежно від характеру хвороби направляються на лікування. Про порядок дій у випадку отримання травми військового, отриманого внаслідок бойових дій, розповіли в Military Media Center.

Хто направляє на лікування

На стаціонарне лікування за межами військової частини направляють за висновком лікаря військової частини, а для надання невідкладної допомоги за відсутності лікаря – чергового фельдшера (санінструктора) медпункту.

У разі направлення на лікування поза частиною військові повинні бути одягнені за сезоном та мати направлення за підписом командира частини, медкнигу, документ, що засвідчує особу, необхідні особисті речі, атестат на продовольство, довідку про травму (каліцтва, поранення, контузію) та медичну характеристику, а в разі направлення на лікування за межі гарнізону – додатково атестат на речове та грошове забезпечення, проїзні документи до лікувального закладу та назад.

Якщо немає можливості видати довідку одразу

Якщо ситуація не дозволяє видати довідку про травму до направлення пораненого на лікування, вона направляється до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), до якого він приписаний. Це має відбутися протягом 30 днів із дня отримання травми або з дня надходження відповідної вимоги ТЦК та СП.

Якщо довідка не видавалася, слід скласти рапорт на командира частини з проханням провести розслідування та з власними поясненнями. Також за можливості необхідно вказати свідків (інших військових, які були поруч у момент поранення).

Подальша служба

Для визначення придатності до наступної військової служби Військово-лікарська комісія (ВЛК) проводиться після завершення лікування. У постанові ВЛК вказується причинний зв’язок між пораненням та участю в бойових діях (для оформлення одноразової грошової допомоги).

При ухиленні від призначеного обстеження, порушення режиму лікування поранений може бути виписаний зі шпиталю без ВЛК. Про відмову в обстеженні повідомляють командира частини.

У воєнний час лікування має бути закінчено у військовому лікувальному закладі (солдатів, матросів, сержантів та старшин – у батальйонах видужуючих).

Відпустка за станом здоров’я

У виняткових випадках військовослужбовцям може бути надано відпустку за станом здоров’я строком на 30 днів. Ухвалою ВЛК вона може бути продовжена на той же термін, а за відповідних медичних показань – продовжена повторно ще на 30 днів.

Якщо після продовження відпустки військовий не може повернутись на службу за станом здоров’я, він оглядається ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби. // OBOZREVATEL