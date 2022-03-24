Держдумські маріонетки та оборонний комплекс: США ввели нові санкції проти РФ

Під обмеження потрапили 328 депутатів Держдуми, а також десятки російських оборонних підприємств

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів США.

Під американські обмеження потрапили 48 російських оборонних компаній, серед яких:

Державний конгломерат «Корпорація» Тактичне ракетне озброєння», що виробляє підводну зброю, а також комп’ютери та радіолокаційні системи. Під санкції потрапили та 28 «дочок» компанії;

холдинг «високоточні комплекси», який постачає армію РФ зенітно-повітряними і протитанковими ракетними комплексами, серед яких ЗРК «панцир» і ракети «Іскандер»;

держкорпорація РФ «Техмаш», яка концентрується на випуску реактивних систем залпового вогню і гранатометів, реактивних систем залпового вогню наземного і морського базування, некерованих бомб та іншої оборонної продукції;

державний холдинг «російські вертольоти», що займається виробництвом і обслуговуванням цивільних і військових вертольотів;

приватне підприємство «Кронштадт», що розробляє та виробляє обладнання, програмне забезпечення для безпілотної авіації та оборонної промисловості Росії. Кронштадт має повний цикл виробництва безпілотників.

Вони більше не зможуть застосовувати західні технологічні та фінансові ресурси.

Крім того, санкції ввели відносно 328 депутатів Державної Думи Російської Федерації, які підтримали визнання «ЛДНР». Також США ввели економічні обмеження проти керівника Ощадбанку Герман Греф. // УНІАН