Держприкордонслужба заперечила інформацію про прорив рашистами кордону на Сумщині

Ворог застосовує малі штурмові групи, яким дають відсіч.

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко спростував заяви про прорив російських військ через кордон у Сумській області, наголосивши, що ворог застосовує малі штурмові групи, але українські війська надають гідну відсіч.

“Незважаючи на нещодавні заяви Росії про прорив кордону, це не відповідає дійсності. Ворог використовує малі штурмові групи, і українські Сили оборони активно відбивають їхні атаки”, — повідомив Демченко в ефірі Єдиних новин.

За словами речника, російські війська зосереджені на території Курської області, де накопичили значні сили, як за чисельністю, так і за технікою. Цими силами противник намагається вибити українські підрозділи з Курської області, а також застосовує малі штурмові групи на напрямку до населених пунктів Новеньке та Журавка в Сумській області.

“Цю тактику ворог може спробувати використати й на інших напрямках для розширення зони бойових дій по кордону, або по території України, але наші воїни, завдяки артилерійським засобам, мінометним розрахункам і дронам, не дозволяють ворогу досягти своїх цілей”, — зазначив Демченко.

Він додав, що малих штурмових груп противника знищують як на підступах до українського кордону, так і після того, як росіяни намагаються перетнути лінію державного рубежу. // Дзеркало тижня