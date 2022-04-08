Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери

Українські військові знищують ворожу авіацію не лише засобами ППО, але й протитанковим озброєнням.

Командування Десантно-штурмових військ ЗС України оновило інформацію про результати бойової роботи військовослужбовців з підрозділів протиповітряної оборони від початку російського вторгнення. Дані опублікувало Міністерство оборони України.

Станом на 8 квітня знищено та виведено з ладу вже три десятки засобів повітряного нападу противника, зокрема, 13 літаків різних типів: Су-24, Су-25, Су-27, Су-30 та Су-34; 10 ударних та транспортно-бойових вертольотів: Ка-52 “Алігатор”, Мі-8, Мі-24 та Мі-17; 7 БПЛА, крилатих та авіаційних ракет.

«До речі, на борту двох ворожих гвинтокрилів Мі-8 знаходився тактичний повітряний десант противника. Відзначимо, що знищення повітряних цілей відбувається не лише штатними вогневими засобами ППО, як радянського, так і сучасного іноземного виробництва, а і протитанковими засобами та великокаліберними кулеметами», — сказано в повідомленні.

В Міноборони зазначили, що на Харківщині, воїни протитанкового підрозділу 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройнi Сили України знищили два Мі-8 та два Ка-52 “Алігатор” з протитанкових ракетних комплексів “Корсар” та “Стугна-П”.

На сході країни, під час авіаційного нальоту, військовослужбовцем 25 окремої повітрянодесантнної Січеславської бригади з кулемету ДШК був збитий гелікоптер противника Мі-8.

«Також завдяки професійним діям наших зенітників були врятовані сотні життів мирних українців: на Миколаївщині зенітниками 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з ПЗРК “Ігла” знищено 4 російські крилаті ракети. А одним військовослужбовцем з 81 окремої аеромобільної бригади особисто знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 Повітряно-космічних сил ЗС РФ», — повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня Росія втратила вже 19 тис. військових, 700 танків і 333 артсистеми. // LB.ua