Деяких студентів, у яких вдруге чи втретє «прокинулась тяга до знань», хочуть мобілізувати

В Україні близько 60 тисяч чоловіків використали навчання у вишах для ухилення від призову. У Верховній раді вже зареєстрований законопроєкт, який дозволить перекрити таку схему ухилення.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії “Слуга народу” Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він заявив, що за інформацією від Міністерства освіти і науки, у 2019-2021 роках студентів віком 25 років і старше було близько 40 тисяч осіб. Минулого року таких студентів стало 106 тисяч.

“Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову”, – заявив Веніславський.

Він додав, що деякі виші відкривали набір на контракти на денну форму навчання, даючи можливість потенційним призовникам з уже наявною освітою вступати на навчання й отримувати відстрочку від мобілізації.

За його словами, частина абітурієнтів вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали (на професійно-технічну освіту при наявній вищій), та на іншу спеціальність.

Веніславський зазначив, що він зареєстрував законопроєкт, який дозволить перекрити лазівку для відстрочення мобілізації для навчання в університеті.

“Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли”, – заявив він.

Веніславський вважає, що після ухвалення дія цього документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.