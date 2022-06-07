Вбивав та імітував страту мирних мешканців Київщини – повідомлено про підозру черговому російському окупанту

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру єфрейтору заступнику командира бойової машини – навіднику-оператору 37 мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушеннях законів і звичаїв війни (ч. 1,2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Гавронщина Бучанського району Київської області, підозрюваний зупинив на вулиці місцевого беззбройного цивільного мешканця, який не становив для нього жодної загрози. Погрожуючи зброєю змусив чоловіка лягти на землю та вибивав з нього інформацію про приналежність до Збройних Сил України й інших військових і громадських формувань. Після побиття приставив потерпілого до стіни та вбив його пострілом у голову з автоматичної зброї.

Також підозрюваний спільно зі співслужбовцями зайшов до будинку та наказав присутнім чотирьом особам пройти до однієї з кімнат.

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння він тривалий час тримав потерпілих під прицілом і проводив їх допит. Він наказав всім стати в шеренгу один за одним, аргументуючи це тим, що не хоче витрачати зайві патрони на їх вбивство. Після цього, імітуючи страту беззбройних мирних мешканців, він здійснив постріл в стелю та покинув будинок, обіцяючи що прийде наступного дня та всіх розстріляє.

Крім того, єфрейтор разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ зайшли до будинку жінки та під загрозою застосування зброї заволоділи її автомобілем. Через декілька тижнів аналогічним способом окупанти заволоділи транспортним засобом іншого мешканця села Гавронщина.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – Департамент захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Київська обласна прокуратура