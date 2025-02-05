Уражено нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї РФ та ЗРК «Бук» окупантів на Запоріжжі

Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони, у ніч на 5 лютого 2025 року уразили ТОВ «Албашнєфть» у Краснодарському краї рф.

Цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ» і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа.

Результати ураження уточнюються.

Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватимуть.

Окрім того, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу «Бук», що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі.

Далі буде…

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ