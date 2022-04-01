Режисер Шон Пенн закликав мільярдерів закупити озброєння для України

«Один мільярдер міг би закінчити війну в Україні».

Засновник благодійної організації CORE, відомий актор і режисер Шон Пенн закликав світових мільярдерів закупити озброєння для України. Про це він написав у своєму твітер-акаунті.

By open source, 2 squadrons of F-15’s or 16’s (that’s 12 aircraft with better tech than Russian Migs or SU’s) quickly trainable (3 weeks) to Ukrainian aviators would cost private sector buyers approx $300M. Add another $200M in missile defense for a total of $500M. (1/2) — Sean Penn (@SeanPenn) March 31, 2022

«З відкритих джерел відомо, що дві ескадрильї літаків F-15 або F-16 (оснащених кращими технологіями ніж російські «МіГи» чи «Су»), користуватися якими українські пілоти можуть навчитися протягом трох тижнів, коштують приблизно 300 мільйонів доларів. Додайте ще 200 мільйонів на протиракетну оборону і вийде приблизно 500 мільйонів. Один мільярдер міг би закінчити війну в Україні», — написав Шон Пенн.

Раніше Шон Пенн зустрівся з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким і заявив, що його організація хоче налагодити партнерські відносини в Україні. // LB.ua